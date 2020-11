Rostock: Verunglückter Offshore-Kran verlegt Stand: 13.11.2020 19:11 Uhr Der Rückbau des umgeknickten Offshore-Krans im Überseehafen Rostock ist nach Angaben der Firma Liebherr nach Plan verlaufen. Am Freitag ist das Schiff an einen anderen Liegeplatz gewechselt.

Im Rostocker Hafen gehen Bergung und Reparatur des verunglückten Offshore-Krans voran: Die ersten Bauteile sind laut Hersteller Liebherr erfolgreich geborgen, es verlaufe alles nach Plan. Am Freitag wurde das Spezialschiff "Orion 1", auf dem der Schwerlastkran montiert ist, im Hafen verlegt.

Demontage bis Jahresende

Geplant ist, die "Orion 1" an den Liegeplatz 15 im Hafenbecken C zu verholen. Unter anderem wird dort der untere Teil des Auslegers abgebaut. Dabei handelt es sich um tonnenschwere Großkomponenten, die den Einsatz eines Liebherr-Krans an Land erfordern. Der Montage-Kran fährt auf Schienen und kann bis zu 1.600 Tonnen heben. Bis Ende des Jahres soll die Demontage abgeschlossen sein. Gleichzeitig laufen auch die Arbeiten an dem 145 Meter langen Ausleger, der schließlich erneut montiert werden soll.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch

Der Offshore-Kran an Bord des Spezialschiffs "Orion 1" war Anfang Mai bei einem Test beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Kranhaken eines externen Lieferanten der Last nicht standgehalten. Bei dem Unfall wurden zwölf Menschen verletzt, der Schaden beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Abschließende Erkenntnisse zur genauen Unfallursache liegen noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Ein entsprechendes Gutachten soll voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen, so ein Sprecher.

Größter Offshore-Kran von Liebherr

Nach Firmenangaben handelt es sich bei "Orion 1" um den größten Offshore-Kran, den Liebherr je gebaut hat. Er hat eine Hubleistung von bis zu 5.000 Tonnen bei einer Ausladung von 35 Metern und einer maximalen Hubhöhe von 175 Metern über Deck. Der Kran kann sowohl zum Aufbau von Offshore-Windkraftanlagen eingesetzt werden als auch zum Rückbau ausgedienter Offshore-Öl- und Gas-Förderanlagen. Dabei müssten große und schwere Teile auf offener See demontiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.11.2020 | 20:00 Uhr