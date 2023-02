Stand: 04.02.2023 07:06 Uhr Rostock: Empor-Handballer verlieren gegen Bayer Dormagen

Der Start in die Rückrunde der zweiten Handball-Bundesliga lief beim HC Empor nicht wie geplant. Die Rostocker haben Zuhause gegen Bayer Dormagen mit 22 zu 24 verloren. In der ersten Hälfte zeigte Empor wenig Offensive, in der zweiten Hälfte waren die Gastgeber dann wie ausgewechselt. Belohnt wurde ihre Leistung aber nicht. Die Rostocker belegen mit Rang 19 weiterhin den vorletzten Platz in der Tabelle. Am nächsten Freitag steht Empor dann erneut ein Heimspiel bevor - gegen Essen.

