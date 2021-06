Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Rostock: Ehemaliger Hotelmanager wird Buga-Geschäftsführer

Der ehemalige Generalmanager des Hotels Sonne, Oliver Fudickar, wird Geschäftsführer der Bundesgartenschau 2025 in Rostock. Er erhielt am Dienstagabend den Zuschlag des Hauptausschusses der Bürgerschaft. Der 33-Jährige setzte sich im Feld von insgesamt 35 Bewerbern durch. Fudickar soll noch einen Geschäftsführer für Finanzen an die Seite bekommen. Über dieses Personalie wollen die Gremien der Stadt bis spätestens August entscheiden. | 23.06.2021 09:49