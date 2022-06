Riems: Ost-Ministerpräsidenten beraten über Energieversorgung Stand: 13.06.2022 05:51 Uhr Auf der Insel Riems treffen sich heute die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer und Bundeskanzler Scholz. Schwerpunkt der Gespräche auf der Konferenz soll die Energieversorgung im Osten sein.

Im Mittelpunkt des Treffens stehen die steigenden Energiepreise in den Ländern sowie die Energiesicherheit und die Versorgung, so ein Sprecher der Staatskanzlei. Im Vorfeld erneuerte Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) die Forderung an den Bund nach weiteren Entlastungen der Bürger.

Schwesig verweist auf Sorgen um Energiepreise

"Die steigenden Energiepreise machen vielen Menschen große Sorgen. Das gilt gerade in Ostdeutschland, wo die Einkommen oft niedriger sind und oft weitere Wege zur Arbeit zurückgelegt werden müssen", sagte Schwesig, die derzeit der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt. Zu dem Treffen wird neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), erwartet.

Versorgung der Raffinerie Schwedt

Konkret soll auch auf die Erdölraffinerie im brandenburgischen Schwedt eingegangen werden. Die Anlage verarbeitet bisher in erster Linie russisches Öl. Wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine läuft die Suche nach neuen Quellen und Versorgungswegen. So wollen die Länderchefs sich über Alternativen wie die Pipeline zwischen dem Hafen in Rostock und Schwedt beraten. Am Ende soll eine gemeinsame Erklärung festhalten, was in den kommenden Jahren in den ostdeutschen Bundesländern passieren soll.

Gespräche über neue Forschungseinrichtungen

Dabei soll es auch um die Ansiedlung von neuen Forschungsinstituten gehen. Auch auf der Insel Riems befindet sich mit dem Friedrich-Löffler-Institut ein weltweit beachtetes Bundesforschungsinstitut. Gerade deswegen ist die Insel bei Greifswald als Veranstaltungsort für die Konferenz ausgewählt worden. Der Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz wechselt jährlich. Die Regierungschefs der fünf ostdeutschen Flächenländer und Berlins kommen in der Regel einmal im Jahr zu einer separaten Beratung zusammen.

