Stand: 02.06.2021 07:12 Uhr Ribnitz-Damgarten: "About you Pangea-Festival" findet statt

Das "About you Pangea-Festival" in Ribnitz-Damgarten findet trotz Corona statt. Wie die Organisatoren mitteilten, soll das Festival mit 15.000 Besuchern soll vom 19. bis zum 22. August als Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Veranstaltung wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales und dem Wirtschaftsministerium begleitet. Maskenpflicht besteht nicht, Tanzen wird erlaubt sein. | 02.06.2021 07:09