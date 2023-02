Rerik: Bürgermeister mit sofortiger Wirkung zurückgetreten Stand: 15.02.2023 06:30 Uhr Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) hat bei der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Gulbis war seit 1994, also fast 30 Jahre lang, Bürgermeister von Rerik.

Als Begründung für seinen Rücktritt gab Gulbis an, dass Abstimmungsprozesse immer länger dauern würden und die ehrenamtliche Arbeit für ihn damit zu einer immer größeren Last geworden sei. Außerdem sprach er von Ermittlungen der Kommunalaufsicht wegen Untreue. Es sei um Zahlungen in Höhe von 200 Euro gegangen. Gulbis erklärte, er habe deswegen eine Selbstanzeige bei der Polizei gestellt.

Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen Gulbis

Bekannt ist aber auch, dass die Staatsanwaltschaft Rostock seit mehr als einem Jahr gegen Gulbis ermittelt - ebenfalls wegen Untreue. Dabei geht es um seine Tätigkeit als Geschäftsführers eines Windparkunternehmens. Er soll Gelder zum Nachteil des Unternehmens veruntreut haben. Zu den Vorwürfen hat Gulbis sich bislang nicht geäußert.

Streit um Halbinsel Wustrow

Bekanntheit hat Gulbis außerdem durch den langjährigen Streit um die Bebauung der Halbinsel Wustrow bei Rerik (Landkreis Rostock) erlangt. Ursprünglich sollte auf Wustrow eine luxuriöse Ferienanlage entstehen. Der Eigentümer Anno August Jagdfeld, der die Halbinsel 1998 kaufte, wollte den ehemaligen sowjetischen Kasernenstandort sanieren und zum Urlaubsresort mit Reiterhof und 27-Loch-Golfplatz ausbauen. Doch die Pläne scheiterten unter anderem am Widerstand der Stadt Rerik: Sie wollte verhindern, dass sich jeden Tag Tausende Autos durch die Stadt und über den schmalen Wustrower Hals wälzen und beschloss, die Halbinsel für den Autoverkehr zu schließen.