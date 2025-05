Stand: 01.05.2025 09:24 Uhr In Friedland und Greifswald Stadtradeln 2025 gestartet

Mit einer Radtour durch das Datzetal (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Tag der Arbeit das diesjährige Stadtradeln in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Die Städte Friedland und Greifswald vollziehen vom 1. bis 21. Mai den Auftakt. Es folgen zwölf weitere Kommunen: Ludwigslust (10. bis 30.5.), Neubrandenburg (12.5. bis 1.6.), Stralsund (14.5. bis 3.6.), Kreis Nordwestmecklenburg (24.5. bis 13.6.), Amt Treptower Tollensewinkel (25.5. bis 14.6.), Schwerin (26.5. bis 15.6.), Laage und Neustrelitz (jeweils 1. bis 21.6.). Im Landkreis und der Hansestadt Rostock wird vom 15. Juni bis 5. Juli in Pedalen getreten. Den Abschluss bilden Parchim (21.6. bis 11.7.) und Wittenburg (5. bis 25.7.). Beim Stadtradeln müssen in drei Wochen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurück gelegt werden. Durch den Wettbewerb sollen mehr Menschen motiviert werden vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.

