René Domke führt die FDP in MV in den Landtagswahlkampf Stand: 27.03.2021 16:47 Uhr René Domke aus Wismar ist der Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl in MV. Rund 80 Prozent der Delegierten stimmten am Sonnabend auf dem Parteitag der Liberalen in Ulrichshusen für den Landesparteichef.

Auf Platz zwei der Landesliste folgt Landesgeneralsekretär David Wulff aus Greifswald mit 90 Prozent der Stimmen. Beide Politiker hatten keine Gegenkandidaten. Um Platz drei setzte sich die Hotelmanagerin Sandy von Baal aus Krakow am See gegen die Juristin Karoline Preisler aus Barth und den Schweriner Polizisten Dietmar Tackmann durch. Mit Barbara Becker-Hornickel aus Rostock schaffte es eine weitere Frau in das Spitzen-Quartett der FDP für die Landtagswahl. Die ehemalige Lotto-Fee Mecklenburg-Vorpommerns wurde ohne Gegenkandidaten auf Platz vier gewählt. Zuvor war Hagen Reinhold aus Barth zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt worden. Für ihn stimmten 69 Prozent der knapp 100 Delegierten.

Partei peilt Wiedereinzug in den Landtag an

Die FDP saß zuletzt von 2006 bis 2011 im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Wahlen von 2011 und 2016 scheiterte die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Liberalen haben nach eigenen Angaben in Mecklenburg-Vorpommern rund 700 Mitglieder. Die FDP MV ist unter strengen Hygienevorkehrungen zu ihrem zweitägigen Parteitag im Schloss Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zusammengekommen. Am Sonntag soll der Landesvorstand neu gewählt werden. René Domke, der die Partei bereits seit rund zehn Jahren führt, kandidiert dabei erneut für den Vorsitz.

