Raum Rostock: Vermehrt Eurofighter am nächtlichen Himmel Stand: 17.03.2022 11:48 Uhr Über der Stadt und dem Landkreis Rostock sind nach Einbruch der Dunkelheit zur Zeit vermehrt Kampfflugzeuge unterwegs. Anwohner sind verwundert bis beunruhigt. Grund zur Sorge aber besteht laut Luftwaffe nicht.

Immer mal wieder waren dieser Tage Kampfflugzeuge über Rostock und dem Landkreis unterwegs. Nach Einbruch der Dunkelheit sind ihre Triebwerke vor allem an windstillen Tagen laut zu hören. Es handele sich lediglich um Übungsflüge der Luftwaffe, so ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr. Auch wenn es für einige recht laut wirkt, würden die vorgeschriebenen Mindestflughöhen dabei strikt eingehalten, heißt es weiter.

Geschwader aus Wittmund zu Gast in Laage

Grund für die Flüge zu später Tageszeit: Eurofighter-Piloten aus Laage üben sich zur Zeit im Nachtflug. Das sei regulärer Teil der Ausbildung und nun einmal nur im Dunkeln möglich, so die Erklärung aus Laage. Zusätzlich zum Rostocker Jagdgeschwader Steinhoff sind im Moment auch Soldaten vom Stützpunkt Wittmund in Friesland zu Gast. Der Grund für den vorübergehenden Umzug ist laut Bundeswehr, dass der Stützpunkt in Wittmund umfassend saniert wird. Es sei auch weiterhin mit ungewohnten Fluggeräuschen über Stadt und dem Landkreis Rostock zu rechnen.

