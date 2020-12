Quarantäne für Reiserückkehrer aus Hoch-Risikogebieten Stand: 18.12.2020 16:56 Uhr Mecklenburg-Vorpommern will eine Quarantäne für Reiserückkehrer aus deutschen Corona-Hochrisikogebieten einführen. Das sind Regionen mit einem Inzidenzwert von über 200. Ausgenommen sind gegenseitige Besuche innerhalb der Kernfamilie.

Das hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in einer Sondersitzung beschlossen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte verstärkte Kontrollen an den Landesgrenzen an. Mecklenburger und Vorpommern, die aus einem deutschen Hochrisikogebiet zurückkommen, müssen für zehn Tage in Quarantäne, die durch zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen verkürzt werden kann - es sei denn, sie haben ihre Kernfamilie besucht. Rückkehrer aus Risikobieten im Ausland müssen weiterhin in jedem Fall in Quarantäne.



Kritik im Vorfeld

Schwesig sagte, vor allem Mobilität sei ein Treiber der Pandemie . Sie appellierte dringend an die Bürgerinnen und Bürger, auch innerhalb der Familie so weit es geht auf Treffen zu verzichten. Kritik am Vorhaben kam im Vorfeld vom Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone. Er hält einen neuerlichen Sonderweg Mecklenburg-Vorpommerns rechtlich für sehr schwierig. Auch die Linkspartei kritisierte Schwesigs Pläne.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Kanaren werden wieder Risikogebiet Seit einiger Zeit steigen die Corona-Infektionszahlen dort wieder - vor allem auf Teneriffa. Mehr News im Live-Ticker mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.12.2020 | 07:00 Uhr