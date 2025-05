Stand: 07.05.2025 16:15 Uhr Angler fällt am Rügendamm ins Wasser und stirbt

Ein 23-jähriger Angler aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist nach seinem Sturz ins Wasser nahe der Rügenbrücke gestorben. Er erlag heute seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach am Zwischenplateau zwischen der Rügenbrücke und dem Rügendamm ins Wasser gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn gestern mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er nun verstarb. Wie es am Dienstagmorgen genau zu dem Unglück kam, sei noch nicht geklärt, so die Poilizei weiter. Der Rügendamm ist jedes Frühjahr bei Anglern beliebt, immer wenn die Herings- und Hornhechtschwärme durchziehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen