Stand: 07.05.2025 15:06 Uhr Vermisste Frau aus Güstrow tot aufgefunden

Die seit Juli vergangenen Jahres vermisste 83-jährige Frau aus Güstrow (Landkreis Rostock) ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihre Leiche bereits am 26. April von Wassersportlern am Uferbereich der Warnow Höhe der Ortschaft Friedrichshof, Gemeinde Klein Belitz (Landkreis Rostock) entdeckt. Am Dienstag konnte die Frau durch die Rechtsmedizin zweifelsfrei identifiziert werden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen werden aber fortgesetzt, so die Polizei in der Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock