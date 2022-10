Proteste gegen Energiepolitik: Erneut Tausende bei Demos in MV Stand: 10.10.2022 21:30 Uhr In mehreren Städten von Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag erneut gegen die aktuelle Energiepolitik demonstriert worden. Ersten Zählungen zufolge gingen rund 7.000 Menschen auf die Straße. Protestiert wurde unter anderem in Schwerin, Rostock und Wismar.

In Schwerin haben sich am Abend laut Polizei ungefähr 2.350 Menschen in der Innenstadt versammelt, um wie in den vergangenen Wochen durch die Straßen zu ziehen - etwas weniger als eine Woche zuvor. Dort hatten rund 3.000 Personen gegen die aktuelle Energiepolitik demonstriert. In Waren an der Müritz versammeltern sich etwas mehr als 400 Menschen, in Wismar sprach die Polizei zunächst von rund 700 Teilnehmern. Weitere Proteste waren unter anderem in Rostock, Neubrandenburg und Parchim geplant. Landesweit sollte es rund 20 Aktionen geben. Ersten Angaben zufolge blieb es überall friedlich.

Kritik an gestiegenen Strom- und Gaspreisen

Die Proteste richteten sich vor allem gegen die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise sowie deren Folgen für Unternehmen und Verbraucher. In Schwerin und Neubrandenburg forderten Redner unter anderem eine für die Menschen bezahlbare Energiepolitik und auch bezahlbare Lebenshaltungskosten. Auf mehreren Demonstrationen wurden zudem Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt, ein Stopp für Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Rücknahme der Sanktionen gegen Russland gefordert.

Forderung nach bezahlbaren Energiepreisen

In Neubrandenburg kritisierten Redner auch die am Montag vorgestellten Vorschläge für eine Gaspreisbremse. Sollte der Preisdeckel erst im März 2023 greifen, wäre das erst am Ende der Heizperiode und viel zu spät, hieß es. Auto- und Radfahrer mussten vielerorts in MV mit Behinderungen rechnen, in vielen Innenstädten kam es zu Sperrungen. Organisator der Montagsproteste war erneut die Initiative "Unternehmeraufstand-mv", die für Donnerstag zu acht Autokorsos aufgerufen hat.

Knapp 10.000 Teilnehmende bei Protesten in der Vorwoche

Zuletzt hatte die Polizei am 3. Oktober knapp 10.000 Teilnehmende bei derartigen Protesten in MV gezählt, die meisten Menschen demonstrierten dabei in Schwerin. Vertreter der Linken hatten im Anschluss von einzelnen Veranstaltern eine deutlichere Distanzierung von nationalistischen und rechtsextremen Positionen von Teilnehmern während der Demonstrationen gefordert.

Die Einflussnahme von Extremisten auf die Proteste wird auch vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern beobachtet. Sie fänden sich unter den Teilnehmenden, Rednern, aber auch Anmeldern, hieß es zuletzt aus dem Innenministerium. Der Versuch der Einflussnahme sei vielerorts im Land bemerkbar.

