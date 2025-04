Nordischer Klang: Musik zum Sonnen-Aufgang am Greifswalder Domfenster Stand: 27.04.2025 16:58 Uhr Ein Jahr nach der feierlichen Einweihung hat das Kulturfestival "Nordischer Klang" die neuen Domfenster des Künstlers Ólafur Elíasson auf besonderer Weise in Szene gesetzt.

von Robert Schubert

Es war ein Gänsehautmoment, der sich den 250 Besuchern im Greifswalder Dom in den Morgenstunden bot. Und sie wurden für das frühe Aufstehen am Sonntag belohnt. Gegen 7 Uhr fielen Dank des wolkenlosen Himmels die ersten Sonnenstrahlen durch die neuen Ostfenster im Greifswalder Dom. Fast schon gleißend hell durchdrang die aufgehende Morgensonne das Kirchenschiff. Violinenklänge durchzogen das Gotteshaus. Licht und Töne bildeten eine Einheit und verschmolzen regelrecht miteinander, was die Zuschauer mit großem Beifall feierten.

Lombardini verzauberte mit seinem Instrument

Der junge Musiker Elia Lombardini ist finnisch-italienischer Komponist, Produzent und Geiger. Seine Musik lässt sich am ehesten mit Ryuichi Sakamoto und Max Richter vergleichen. Sein Debütalbum "In Death and the Hunger for a Thousand Lives" hat er komplett alleine geschrieben, arrangiert, gespielt und produziert. Bevor er als Solokünstler durchstartete, hat er bereits für verschiedene Formationen in seinem Heimatland gearbeitet. Er nahm die Herausforderung dankend an, die Lichteindrücke aus 65 verschiedenen Farbtönen der Fenster mit seinem Instrument in akustische Töne zu verwandeln. Durch den Hall im Dom entstand ein gewaltiger, schwebender Klangteppich.

Planungen liefen seit einem Jahr

Die Idee für das Sonnenaufgangsevent kam im Team des Nordischen Klangs bereits im vergangenen Jahr. Ólafur Elíasson hatte bei der feierlichen Einweihung seines Werkes im April vergangenen Jahres angeregt, Fenster und Musik zusammen "klingen" zu lassen. Der passende Musiker dafür war schnell gefunden: Elia Lombardinis vielschichtige Kompositionen sollten das Spiel der Sonne in den farbenprächtigen Fenstern hervorragend zur Geltung bringen. "Das war ein atemberaubender Auftakt. Wir freuen uns riesig, dass die Resonanz auf dieses besondere Format so groß ist und der Dom richtig voll war – morgens um 7 Uhr! Das ist ein gutes Omen für das diesjährige Festival!" so Christine Nickel, Projektleiterin des Nordischen Klangs 2025.

Ólafur Elíassons Werk in Europa einzigartig

Die neuen Fenster im Ostgiebel des Doms wurden vom isländisch-dänischen Künstler Ólafur Elíasson gestaltet. Sie bestehen aus 3.383 mundgeblasene Glasscheiben in Blau, Gelb und Rot und tauchen den weißen Kirchenraum des Greifswalder Doms bei Sonnenschein in farbiges Licht. Mit der eigens für den Dom entwickelten Neuanfertigung beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Greifswald an den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich, der 1774 in der Hansestadt geboren wurde. Elíasson ist weltbekannt für seine spektakulär-poetischen Installationen in Museen und im öffentlichen Raum. Für die neuen Domfenster hat er sich von Friedrichs Gemälde "Huttens Grab" aus dem Jahr 1823 inspierieren lassen.

Vielfältiges Programm bis Mitte Mai

Das diesjährige Partnerland des Festivals ist Island. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Neben Konzerten sind bis Mitte Mai nach Angaben der Veranstalter unter anderem Filmvorführungen, Lesungen, Ausstellungen und Vorträge geplant. Musikalisch eröffnet wird das Festival am 2. Mai von der dänischen Jazzsängerin Sinne Eeg. Es folgen zahlreiche Konzerte von Pop über Klassik bis hin zum finnischen Folk. Der Norddeutsche Rundfunk unterstützt das Kulturfestival "Nordischer Klang" im Rahmen der Kulturförderung.

