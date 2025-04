Stand: 27.04.2025 18:48 Uhr Hanseschau in Wismar endet mit 26.000 Besuchern

Die diesjährige Hanseschau in Wismar ist mit einem deutlichen Besucherplus im Vergleich zum Vorjahr zu Ende gegangen. Wie Projektleiter Burkhard Golla mitteilte, strömten rund 26.000 Menschen zur beliebten Verbrauchermesse - etwa 3.000 mehr als im vergangenen Jahr. Damit liegt die Veranstaltung jedoch noch unter dem Vor-Corona-Niveau von bis zu 40.000 Besuchern. Rund 220 Aussteller präsentierten sich auf dem Gelände mit Angeboten und Informationen rund um die Themen Bauen, Wohnen, Reisen und Ernährung. Ein besonderes Highlight waren die Kochshows, in denen regionale Produkte im Mittelpunkt standen. Die Messe erstreckte sich über fünf große Zelthallen sowie ein großes Außengelände. In einer dieser Hallen wurde an den beiden Wochenendtagen die Ehrenamtmesse durchgeführt. Dort stellten insgesamt 50 Vereine ihre Arbeit vor.

Zu wenige Parkplätze

Obwohl etwa 650 Parkplätze zur Verfügung standen, waren das zwischenzeitlich zu wenig und sorgte zwischenzeitlich für einen mehrere Kilometer langen Stau. Präsentiert wurde die Messe vom NDR Mecklenburg-Vorpommern.

