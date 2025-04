Stand: 27.04.2025 19:23 Uhr 13-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall im Landkreis Rostock ist am Sonntag ein 13-Jähriger verstorben. Der Junge kam am Nachmittag mit dem Motorrad auf der Straße zwischen Groß Grabow und Klein Grabow südlich von Güstrow ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche allein unterwegs, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. In Deutschland liegt das gesetzliche Mindestalter für das Fahren eines Motorrads bei 16 Jahren, Kleinkrafträder bis 50 Kubikzentimeter dürfen ab 15 Jahren geführt werden. Genauere Details zum Unfallhergang liegen aktuell nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

