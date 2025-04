Stand: 27.04.2025 13:22 Uhr Scanhaus Cup 2025 Marlow: Radsportsaison in MV beginnt

In Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird an diesem letzten April-Wochenende der "20. Scanhaus Cup 2025" ausgetragen. Die Radsportveranstaltung dient am Sonntag zugleich der Bundessichtung (U17) für den deutschen Profinachwuchs. Bei den Jungen waren dafür 109 Teilnehmer gemeldet, bei den Mädchen 45. Die Sportler kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Rennen finden auf einem 14,5 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in Marlow statt. Es werden dabei nach Angaben der Veranstalter zwei Sprint- und eine Bergwertung ausgefahren. Im Rahmen dieses Breitensportevents gibt es außerdem verschieden Hobby-, Familien- und Innenstadtrennen. Dafür haben sich 325 Teilnehmer angemeldet.

Radprofis Greipel und Nimke dabei

Der "Scanhaus Cup 2025" gilt als Auftakt zur diesjährigen Radsportsaison. Ausrichtender Verein ist der Förderverein Radfahren MV e.V.. Innenminister Christian Pegel (SPD) ist Schirmherr des "Scanhaus Cups". Radprofis wie André Greipel und Stefan Nimke sind mit vor Ort und betreuen die Lizenzfahrer. Die Stadt Marlow hat zeitgleich zum Radrennen ein buntes Volksfest auf die Beine gestellt. Während der gesamten Dauer ist mit Verkehrseinschränkungen rund um das Veranstaltungs- und Renngelände zu rechnen. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren den "20. Scanhaus Cup 2025" in Marlow.

