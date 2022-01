Proteste gegen Corona-Politik: Sechs Polizisten verletzt Stand: 25.01.2022 05:56 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik der Landes- und Bundesregierung sowie eine mögliche Impfpflicht protestiert. Es gab mehrere Gegenveranstaltungen.

Nach Angaben der Polizei kamen am Montagabend landesweit rund 10.000 Teilnehmer zu Versammlungen und Protestzügen in mehr als 25 Städten. Die größten Demonstrationen gab es mit etwa 2.000 Teilnehmern in Schwerin und in Neubrandenburg mit etwa 1.600 Protestierenden.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Lockerungen für Theater, Kinos und Museen in MV? Das Kabinett könnte den Kultureinrichtungen auf seiner heutigen Sitzung mehr Planungssicherheit verschaffen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Sechs Polizisten in Rostock verletzt

In Rostock ist laut Polizei eine Kundgebung im Stadthafen durch den Versammlungsleiter noch vor Beginn abgesagt worden. Danach zogen mehrere größere Gruppen durch die Stadt. Erneut waren darunter Mitglieder aus der gewaltbereiten Fußballszene sowie rechte Gruppen, die die direkte Konfrontation mit der Polizei suchten. Die Einsatzkräfte wurden auch mit Böllern beworfen. Bei Festnahmen und Identitätsfeststellungen wurde weitere Pyrotechnik gefunden. Insgesamt wurden sechs Beamte verletzt.

Gegendemonstrationen und Gedenken

Weitere Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gab es unter anderem in Güstrow, Pasewalk, Waren, Greifswald, Anklam, Neustrelitz und Wismar. Bis auf vereinzelte Verstöße gegen die Maskenpflicht sei es weitgehend friedlich geblieben, heißt es von der Polizei. In Boizenburg mussten sich die Beamten mit einer Gruppe gewaltbereiter Demonstranten auseinandersetzen. Von vier Teilnehmern wurden Personalien aufgenommen. Gegenveranstaltungen gab es in Rostock, Greifswald, Neubrandenburg und Anklam. Auf dem Stralsunder Markt stellten Bürger Kerzen zum Gedenken an die Corona-Toten auf, ähnlich wie vor einer Woche in Greifswald.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.01.2022 | 06:00 Uhr