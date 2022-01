Priorisierung von PCR-Tests: Labore am Anschlag Stand: 25.01.2022 10:50 Uhr Im vergangenen Jahr habe die Höchstkapazität der Labore im Nordosten bei 7.000 Abstrichen pro Tag gelegen, dies konnte laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bisher auf 11.000 erhöht werden. Und sie hoffe, sagte sie, dass dies noch bis 13.000 steigen könne. "Aber auch das ist endlich", so Schwesig.

Aus diesem Grund sei entschieden worden, die Quarantäne-Regel für Beschäftigte im Gesundheitsbereich den allgemeinen Regeln anzupassen. Bisher müssen Personen, die beispielsweise als Pflegekraft arbeiten und sich in Quarantäne befinden, zur Verkürzung der Isolationsdauer zwingend einen negativen PCR-Test vorweisen, ein Antigentest reicht für sie nicht aus.

Welche Personen erhalten vorrangig Tests?

Das sind laut Beschluss: das Personal in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe. Hier soll auch weiterhin ein Covid-Verdacht mit PCR-Tests abgeklärt werden. Ebenso sollen PCR-Tests für Hochrisikopatientinnen und -patienten (Ältere, Komorbidität, immunsupprimierte Patientinnen und Patienten) eingesetzt werden, heißt es in dem Papier.

Was gilt für Reisen und Genesene?

Der Gesundheitsminister soll nun mit den Länderkollegen das neue Testregime ausarbeiten und die Corona-Testverordnung anpassen. Denn viele Details sind noch offen. Unklar ist etwa, ob eine PCR-Test-Beschränkung auch privat bezahlte Tests betreffen würde, die beispielsweise für Auslandsreisen notwendig sind. Auch ist nicht klar, was dies für den Genesenstatus bedeuten würde. Denn als offiziell genesen gilt nur, wer mit einem positiven PCR-Test nachweisen kann, dass er schon eine Corona-Infektion hatte.

