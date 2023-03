Stand: 20.03.2023 18:22 Uhr Parchim: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW in Parchim ist am Montagnachmittag eine 61-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Eine 41-jährige Autofahrerin soll die Radfahrerin beim Verlassen eines Parkplatzes übersehen haben, so die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.03.2023 | 18:30 Uhr