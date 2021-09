Stand: 25.09.2021 19:07 Uhr Offizieller Startschuss für Windpark Hoort - 16 Anlagen

Rund eineinhalb Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten und der Inbetriebnahme ist in Hoort südlich von Schwerin ein besonderer Windpark offiziell eröffnet worden. Von den 16 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 57,6 Megawatt betreibt die Gemeinde Hoort vier. Mit den Anlagen können rund 20.000 Haushalte versorgt werden. Der Windpark Hoort 2 biete Bürgern und Gemeinden mehr Beteiligungsmöglichkeiten, als das Gesetz vorschreibe, hob Energieminister Christian Pegel (SPD) am Samstag hervor. Nach dem Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz des Landes MV müssen bei neuen Windparkprojekten den Gemeinden und Bürgern vor Ort bis zu 20 Prozent Beteiligung angeboten werden. Das Projekt in Hoort geht mit 25 Prozent kommunaler Beteiligung darüber hinaus. | 25.09.2021 19:07

