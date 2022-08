Stand: 18.08.2022 07:04 Uhr Oberaigner in Rostock-Laage schließt

Der Automobilzulieferer Oberaigner schließt sein Werk in Rostock-Laage. Bis Ende September will das Unternehmen noch offene Aufträge abarbeiten. Von der Schließung der Oberaigner Automotive GmbH sind dann aber alle 50 Mitarbeiter betroffen, so heißt es in einer Pressemitteilung. Gründe für die Schließung seien das schwierige Marktumfeld bei der Belieferung von Nutzfahrzeugen und Lieferkettenprobleme bei der Beschaffung der Materialien. Das Werk habe außerdem keine tragfähige Auslastung mehr, heißt es weiter. Oberaigner hat in Laage unter anderem für Mercedes, Nissan und Volkswagen gearbeitet. Der Automobilzulieferer hat zwei weitere Standorte in Österreich. | 18.08.2022 06:32

