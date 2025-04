Stand: 28.04.2025 17:16 Uhr Stralsunder Briefwahllokal zur Landratswahl geöffnet

Im Büro für die Briefwahl der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre Unterlagen für die Landratswahl am 11. Mai abgegeben. Das Büro ist umgezogen und befindet sich jetzt im Ordnungsamt in der Schillstraße im Dachgeschoß. Die Zusendung der Briefwahlunterlagen inklusive des Wahlscheins kann über das Service-Portal der Stadt beantragt werden. Wer den Onlineservice nicht in Anspruch nehmen möchte, der hat die Möglichkeit, die Unterlagen - nach vorheriger Terminvereinbarung - auch persönlich im Büro für die Briefwahl abzuholen oder direkt vor Ort zu wählen.

Das Briefwahlbüro in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit Sitz im Verwaltungsgebäude am Tierpark hat bereits geöffnet. Hier können seit dem 22. April die Wahlunterlagen abgegeben werden.

