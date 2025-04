Stand: 28.04.2025 17:27 Uhr Rostocker Fraktionschef BSW verlässt seine Partei

Das Bündnis Sahra Wagenknecht in Rostock verliert seinen Fraktions-Chef in der Bürgerschaft. Thoralf Herzer habe seinen Austritt aus der Partei angekündigt, bestätigte der Fraktions-Geschäftsführer Orban dem NDR. Unbestätigten Berichten zufolge will sich Herzer der LINKEN anschließen. Gründe für seinen Austritt beim BSW sind demach verlorenes Vertrauen in die Bundespartei und der Umgang des BSW mit der AfD. Auf eine persönliche Anfrage hat Toralf Herzer bisher nicht reagiert. Das BSW hat damit künftig nur noch vier Mitglieder in der Rostocker Bürgerschaft und behält trotz des Austritts seinen Fraktionsstatus.

