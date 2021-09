Stand: 17.09.2021 10:34 Uhr Nordkirche: Mehr Beteiligung für Kinder und Jugendliche

Die evangelische Nordkirche wird Kinder und Jugendliche künftig mehr an Entscheidungen beteiligen. Dazu hat die Synode ein Gesetz in erster Lesung beschlossen. Im nächsten Schritt soll sich nun jede Kirchengemeinde ein Konzept für die Arbeit mit jungen Menschen schaffen. Zudem sind Kinder- und Jugendvertretungen in den Kirchenkreisen geplant, die dann auch Deligierte zu Treffen auf landeskirchlicher Ebene entsenden. | 17.09.2021 10:33