Neustrelitz: Warnstreik im Paketzentrum beendet - 25.000 Pakete liegen geblieben

Die Gewerkschaft Ver.di hat den Warnstreik im Paketzentrum Neustrelitz beendet. In der Nacht zum Donnerstag habe ein Großteil der Belegschaft dort die Arbeit niedergelegt hat, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Schätzungsweise 25.000 landesweit adressierte Pakete sollen dadurch liegen geblieben und nicht weiter transportiert worden sein. Wie lange es dauert, bis die Verzögerungen bei Paketlieferungen wieder aufgeholt werden können, konnte die Deutsche Post nicht abschließend sagen. Es gebe momentan noch keine Informationen darüber, wie viele Personen und welche Schichten sich am Streik beteiligten, teilte die Post mit. Bis zur nächsten Tarifrunde Mitte Februar werde es weitere Warnstreiks geben, so ein Ver.di-Sprecher.

