Stand: 26.01.2023 13:20 Uhr Swinemünde: Polen beteiligt MV an Umweltverträglichkeitsprüfung für Container-Terminal

Polen beteiligt Mecklenburg-Vorpommern an der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau eines neuen Containerterminals in Swinemünde auf Usedom. In der 188 Seiten umfassenden Dokumentation geht es um grenzüberschreitende Auswirkungen des Hafens, der nur drei Kilometer von der Grenze entfernt gebaut werden soll. Die Unterlagen sind ab sofort online oder direkt im Wirtschaftsministeriums in Schwerin für 30 Tage einsehbar. Mögliche Einwände von Behörden, Kommunen, Naturschutzverbänden oder Privatpersonen wollen die polnischen Behörden bei der Genehmigung berücksichtigen.

