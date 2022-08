Stand: 02.08.2022 15:45 Uhr Neustrelitz: Tanzkompanie lehnt Vertrag für künstlerischen Leiter ab

Bei der Deutschen Tanzkompanie in Neustrelitz droht ein Wechsel der künstlerischen Leitung. Zwischen dem Stiftungsrat der Kompanie und deren künstlerischen Leiter Lars Scheibner gibt es Streit über dessen Arbeitsverhältnis. Hintergrund ist, dass Scheibner in den sieben Jahren, in denen er der künstlerische Leiter der Kompanie ist, nur zwei Jahre lang einen festen Arbeitsvertrag hatte. Sonst gab es immer nur Stück- oder Honorarverträge. Der feste Arbeitsvertrag war befristet und 2021 nicht verlängert worden. Dagegen hat Scheibner geklagt. Vor Gericht hatten sich beide Parteien Ende Juni auf einen Vergleich geeinigt. Demnach sollte Scheibner einen durchgängigen Arbeitsvertrag bis Sommer 2024 erhalten. Seinen Angaben zufolge hat der Stiftungsrat der Tanzkompanie diesen Vergleich nun aber abgelehnt, so dass das Arbeitsgericht jetzt über die Klage entscheiden muss. Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung der Tanzkompanie wollten sich mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern. | 02.08.2022 15:45