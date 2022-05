Stand: 04.05.2022 17:49 Uhr Schwarzer See: 75-jähriger Angler ertrunken

Auf dem Schwarzen See bei Schwarz (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag ein 75-jähriger Angler ertrunken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigem Kenntnisstand war er gemeinsam mit einem 80-Jährigen in einem Ruderboot unterwegs, als dieses kenterte und beide Männer ins Wasser fielen. Der 75-jährige Angler geriet unter das Boot und konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Der zweite Angler wurde mit starker Unterkühlung aus dem Wasser gerettet und ins Krankenhaus gerbracht. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz. | 04.05.2022 17:47 Uhr

