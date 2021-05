Stand: 18.05.2021 07:55 Uhr Alt Tellin: Kreistag lehnt Änderungen bei Nutztierhaltung ab

Der Kreistag von Vorpommern-Greifswald hat einen Antrag von SPD, Grünen und Linken zur künftigen Nutztierhaltung abgelehnt. Die Vorlage sah unter anderem vor, eine gewerbliche Tierhaltung in der Region nicht mehr zu fördern und auch dem Eigentümer der abgebrannten Zuchtanlage in Alt Tellin die Betriebserlaubnis zu entziehen. Ende März waren bei dem Brand in der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin rund 55.000 Tiere verendet. | 18.05.2021 07:54