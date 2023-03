Stand: 27.03.2023 16:20 Uhr Sanierungsplan für Galeria Karstadt Kaufhof

Die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof hat dem Insolvenzplan zur Rettung der letzten großen deutschen Warenhauskette zugestimmt. Das teilte das Unternehmen in Essen mit. Medienberichten zufolge sieht der Plan vor, dass Vermieter, Lieferanten und andere Gläubiger, auf Forderungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro verzichten. Außerdem sollen im Zuge der Sanierung 47 der zuletzt noch 129 Warenhäuser geschlossen und Tausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Häuser in Wismar und Rostock sollen aber bleiben.

