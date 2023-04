Stand: 12.04.2023 10:16 Uhr Neustrelitz: Zwei Verletzte bei Unfall an Ampelkreuzung

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer habe an einer Ampelkreuzung einer Frau die Vorfahrt genommen, deren Ampel Grün gezeigt habe, teilte die Polizei mit. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die stark befahrene Kreuzung nach Wesenberg an der früheren Bundesstraße 198 zeitweise gesperrt bleiben. Weitere Einzelheiten waren am Vormittag noch nicht bekannt.

