Neuer Streit um Klima- und Umweltstiftung des Landes Stand: 16.02.2022 05:01 Uhr Seit ihrer Gründung ist sie auch wegen ihrer Finanzierung aus Russland umstritten: Die landeseigene Stiftung "Klima und Umweltschutz MV" mit Sitz in Schwerin hat Mecklenburg-Vorpommern viel Negativ-Berichterstattung beschert. Jetzt gerät das Spitzenpersonal ins Visier.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Es geht dieses Mal nicht um den Stiftungschef, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). Die Kritik an dem 72-Jährigen ist im Zuge der Ukraine-Krise zuletzt zwar wieder lauter geworden, aber Sellering hat alle Vorwürfe über zu große Nähe zu Russlands Machteliten abperlen lassen. Sellering gilt neben seinem politischen Ziehsohn, Innenminister Christian Pegel und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) als der Architekt der Stiftung. Die soll mit den millionenschweren Gewinnen des russischen Staatskonzerns Gazprom Umweltschutzprojekte im Land fördern. Und sie soll helfen, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 ans Netz zu bringen.

CDU-Landeschef empfiehlt Parteikollegen Rückzug

Gerade die Förderung der Gasröhre treibt die Landes-CDU immer mehr um. Sie fühlt sich von der SPD verschaukelt. Der amtierende CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg fordert Konsequenzen. Er will, dass der Vizechef der Stiftung, der ehemalige CDU-Bundestags- und Europaabgeordnete Werner Kuhn, seinen Posten räumt. Es sei seine "persönliche Empfehlung" an Kuhn, den Stiftungsvorstand zu verlassen, sagte Rehberg. Kuhn sei zwar vor mehr als einem Jahr von der CDU für den Posten vorgeschlagen worden, aber die Stiftung habe sich ganz anders entwickelt als gedacht - weniger Umweltschutz, aber mehr Einsatz fürs russische Gasgeschäft. Die Stiftung habe mit einem eigenen Schiff aktiv dafür gesorgt, die Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu Ende zu bauen.

CDU will offenbar SPD-Projekt nicht weiter unterstützen

Außerdem, so Rehberg, stehe die Stiftung für Verstrickungen von SPD-Größen wie Altkanzler Schröder mit Russlands Machtelite. Kuhn sollte den Stiftungsposten aufgeben, so der CDU-Landesvorsitzende. Offenbar will die Union verhindern, für das Vorhaben noch personelle Schützenhilfe abzustellen. Der Rostocker CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters hat die ganze Kritik der Union in einer Anfrage an die Landesregierung zusammengefasst, der Tenor: Die Landesregierung müsse endlich transparent über die Arbeit der Stiftung informieren. Das sieht auch der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, so: Dem Landtag und der Öffentlichkeit sei suggeriert worden, die Stiftung stelle eine Art Materiallager für die Gaspipeline zur Verfügung, offenbar sei das aber viel mehr gewesen, sagte er jüngst dem ARD-Magazin Monitor.

Kuhn verweist auf Berufung und will bleiben

Die CDU-Landtagsfraktion ruft bisher nicht offen nach einem Rückzug ihres bisherigen Spitzenmanns in der Stiftung. Fraktionschef Franz-Robert Liskow sagte, es sei eine Entscheidung von Werner Kuhn, ob er weitermache oder nicht. Ansprechpartner für die Fraktion sei die Landesregierung. Kuhn erklärte, Ministerpräsidentin Schwesig habe ihn berufen. Solange sie das nicht zurückziehe, werde er auf dem Posten bleiben, sagte der 66-Jährige. Seine Amtszeit dauert noch drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist möglich - auch mehrmals.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.02.2022 | 07:00 Uhr