Stand: 25.11.2020 14:22 Uhr Neubrandenburg: Elf Klinik-Mitarbeiter mit Corona infiziert

Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg haben sich elf Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Acht davon sind nach Angaben einer Sprecherin der Klinik auf der Intensivstation tätig. Die Mitarbeiter seien derzeit in Quarantäne. Ob alle planbaren Operationen weiter durchgeführt werden können, ist den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Laut der Sprecherin werden in den nächsten Tagen die Mitarbeiter regelmäßig getestet. | 25.11.2020 14:20