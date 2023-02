Neubrandenburg: Einfamilienhaus brennt - Bewohnerin in Sicherheit Stand: 09.02.2023 08:40 Uhr Ein Feuer hat Einfamilienhaus im Süden von Neubrandenburg zerstört. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach der Brand am frühen Donnerstagmorgen in dem Haus aus.

Der Sachschaden an dem Gebäude im Bungalowstil wurde nach ersten Schätzungen mit etwa 400.000 Euro angegeben. Die 62 Jahre alte Bewohnerin habe sich gerade noch unverletzt in Sicherheit bringen können. Die Löscharbeiten dauern noch an. Weitere Einzelheiten, auch zur Brandursache, sind laut Polizei noch unklar.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.2023 | 09:00 Uhr