Nächtliche Ausgangssperre im Kreis Ludwigslust-Parchim Stand: 28.03.2021 10:25 Uhr Der Landkreis Ludwigslust-Parchim verhängt ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre. Die Kitas werden nur noch eine Notbetreuung anbieten.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird von Montag an zwischen 21 Uhr und 6 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre gelten. Das teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) im Interview mit NDR 1 Radio MV mit. Er reagiert damit auf die gestiegenen Infektionszahlen. Der Kreis hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern. Er liegt aktuell bei 172,8. Laut Sternberg gibt es viele diffuse Ausbruchsgeschehen im Landkreis, aber auch zwei größere Ausbrüche in den lokalen Unternehmen Edeka Logistik und Mecklenburger Landpute. Sternberg begründete die hohen Zahlen mit der regionalen Teststrategie, die seit zwei Wochen zum Einsatz kommt. "Wer viel testet, findet viel", so Sternberg.

AUDIO: Landrat Sternberg im Interview: "Wer viel testet, findet viel" (4 Min) Landrat Sternberg im Interview: "Wer viel testet, findet viel" (4 Min)

In den Kitas nur noch Notbetreuung

Von Montag an müssen im Kreis Ludwigslust-Parchim auch wieder mehr Eltern ihre Kinder, die normalerweise Kindertagesstätten besuchen, zu Hause betreuen, da die Kitas vorerst bis zum 7. April nur noch eine Notfallbetreuung anbieten. Das heißt, dass nur noch Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, oder Alleinerziehende ihre Kinder in die Einrichtungen bringen dürfen. "Mit dieser Entscheidung wollen wir einen Beitrag leisten, die stetig ansteigende Welle der Neuinfektionen so flach wie möglich zu halten", sagte Sternberg.

Viele Geschäfte bleiben geöffnet

Trotz der hohen Inzidenzwerte im Landkreis bleiben die meisten Geschäfte allerdings geöffnet. Das folgt aus den Beratungen der Landesregierung mit den Kommunen, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften auf dem MV-Gipfel am Sonnabend. Schließen müssen jedoch Museen, Galerien, Bibliotheken, Fahrschulen und Tierparks. Wer ab Montag in Ludwigslust-Parchim einen Termin in körpernahen Dienstleistungen oder im Click-and-Meet hat, benötigt aber einen aktuellen negativen Corona-Test aus einem Schnelltestzentrum oder muss vor Ort einen Selbsttest machen, so Sternberg.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.03.2021 | 12:00 Uhr