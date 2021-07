Nach der Flut: Kinderhilfe organisiert Feriencamps in MV Stand: 22.07.2021 05:30 Uhr Die Deutsche Kinderhilfe holt 450 Kinder aus den Hochwassergebieten in Westdeutschland in Feriencamps nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Kosten trägt das Deutsche Rote Kreuz.

Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands organisiert die Deutsche Kinderhilfe Camps für Kinder aus betroffenen Gebieten. In Mecklenburg-Vorpommern sollen ingesamt 450 Kinder an vier Standorten untergebracht werden. Die Kinder sollen Abstand zu den Ereignissen in der Heimat gewinnen, so der Ehrenvorsitzende der deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker.

Eine Woche in MV

Gemeinsam mit dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Mecklenburg-Vorpommern habe er die Idee entwickelt. Etwa 25 bis 30 Kinder pro Camp sollen aus den entsprechenden Gebieten abgeholt und anschließend für eine Woche an den Standorten Waren, Klütz, Bad Doberan und Ludwigslust untergebracht und betreut werden. Weitere Standorte im Land könnten folgen, so Becker. Nach der Woche werden die Kinder zurückgebracht und weitere Campteilnehmer abgeholt.

Keine Kosten für die Eltern

Insgesamt sei die Aktion erstmal für vier Wochen geplant. Auf die Eltern kommen keine Kosten hinzu, das Projekt wird vollständig vom DRK finanziert. Das DRK hofft in diesem Zusammenhang aber auf Spenden.

