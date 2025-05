Stand: 06.05.2025 18:05 Uhr Westmecklenburg: Unfälle mit Radfahrern in Schwerin und Lübz

In Westmecklenburg hat es am Montag mehrere Unfälle mit Fahrradbeteiligung gegeben. In der Wismarschen Straße in Schwerin öffnete laut Polizei eine 55-Jährige beim Aussteigen die Fahrertür ihres parkenden Autos, ohne nach hinten zu schauen. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Tür. Er verletzte sich leicht. In Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. An der Kreuzung Blücherstraße und B191 kollidierte ein 17-Jähriger mit einem entgegenkommenden 11-Jährigen. Beide verletzten sich leicht.

