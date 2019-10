Stand: 04.10.2019 14:20 Uhr

Nach Thomas-Cook-Pleite: Hilfen für Hotels in MV

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat heute in Schwerin den von der Thomas-Cook-Insolvenz betroffenen Unternehmen Hilfe zugesichert. Ein Maßnahmenpaket soll Hotels in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen und Entlassungen verhindern. Das teilte er bei einem Treffen mit dem Tourismusverband des Landes sowie dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mit.

Thomas-Cook-Pleite: MV will Hotels helfen NDR//Aktuell - 04.10.2019 14:00 Uhr Zahlreiche Hotels in MV sitzen wegen der Thomas-Cook-Insolvenz auf unbezahlten Rechnungen, der Schaden geht in die Millionenhöhe. Nun will das Land betroffene Betriebe unterstützen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bürgschaften und Darlehen möglich

Zu diesem Maßnahmenpaket gehört eine Unternehmens-Hotline (0385 5885588), die vor circa fünf Jahren im Zusammenhang mit der Werftenkrise eingerichtet wurde. Diese wird wiederbelebt, damit betroffene Hotels dort ihren Fall vortragen können. Es werde dann sehr genau und individuell geprüft, was das Richtige für jedes Unternehmen ist, so Glawe. Möglich seien Bürgschaften und Darlehen. Außerdem gebe es die Variante, Mitarbeiter der Hotelbranche in Kurzarbeit zu schicken, oder sie mit Fort- und Weiterbildungen zu beschäftigen, die zu 50 Prozent von der Arbeitsagentur übernommen werden sollen. Glawe betonte, dass jedem betroffenen Unternehmen geholfen werde - egal, wie groß oder klein es sei. Über die zu erwartenden Kosten konnte der Minister noch keine Auskünfte geben.

Videos 05:43 Nordmagazin Thomas-Cook-Pleite bedroht kleine Hotels Nordmagazin Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook ist besonders für kleine Hotels in MV Existenz bedrohend. Schon seit Juli sind offenbar die Rechnungen nicht mehr beglichen worden. Video (05:43 min)

Schaden in Einzelfällen mehr als 100.000 Euro

Die Pleite des Reiseveranstalters "Thomas Cook" hat auch Folgen für Tourimusanbieter in Mecklenburg-Vorpommern. Nach aktuellen Schätzungen sitzen mehr als 100 Häuser auf unbezahlten Rechnungen für Leistungen aus den Monaten Juli bis September. Allein auf Usedom seien Rechnungen von mehr als einer Million Euro unbezahlt geblieben. Laut Dehoga beträgt der finanzielle Schaden pro Betrieb in den meisten Fällen zwischen 50.000 Euro und mehr als 100.000 Euro. Einige Kleinbetriebe mit geringen Bettenzahlen seien deshalb in ihrer Existenz bedroht. Die Betriebe hätten zwar die Übernachtungs- und Versorgungsleistungen erbracht, dafür jedoch kein Geld erhalten. Dies werde zu Entlassungen von Beschäftigten und zu Betriebsstilllegungen führen, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Mittwoch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.10.2010 | 15:00 Uhr