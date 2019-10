Stand: 11.10.2019 13:45 Uhr

Nach Kohleausstieg - MV hofft auf Finanzhilfe

Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Der Bund will den Strukturwandel mit rund 40 Milliarden Euro unterstützen. Das entsprechende Gesetz wurde am Freitag im Bundesrat beraten. Auch Mecklenburg-Vorpommern hofft auf finanzielle Hilfen, denn das Steinkohlekraftwerk im Rostocker Seehafen muss in ein paar Jahren vom Netz gehen.

Finanzminister Meyer fordert hohe Millionenförderung

Nicht nur Braunkohleregionen sollen unterstützt werden, auch Steinkohlekraftwerke in strukturschwachen Gebieten sollen Geld bekommen. Das kommt, so der Plan, aus einem Sondertopf, der mit einer Milliarde Euro gefüllt ist. Auch Mecklenburg-Vorpommern will davon etwas abhaben, wenn das Steinkohlekraftwerk in Rostock vom Netz gehen soll. Nach Ansicht von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) sollte dann die Förderung im hohen zweistellingen Millionenbereich liegen.

Betreiber rechnen noch mit langer Laufzeit

Nach Aussage von Mayer will Mecklenburg-Vorpommern mit dem Bund über eine konkrete Summe verhandelt. Meyer kann sich vorstellen, das Geld in Forschung und Innovation zu investieren. Wieviel das Land aus dem Sondertopf genau bekommt, dass wird in den kommenden Wochen entschieden. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Nach Angaben der Betreiber gehört das Rostocker Steinkohlekraftwerk im Seehafen zu einem der modernsten in Deutschland. Deswegen gehen sie davon aus, dass das Kraftwerk als eines der letzten abgeschaltet wird.

