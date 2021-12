NDR Nordmagazin bundesweit auf Platz 2 in der Zuschauergunst Stand: 29.12.2021 12:11 Uhr Das NDR Nordmagazin ist erneut das erfolgreichste Regionalmagazin im NDR Fernsehen. Im Durchschnitt haben 2021 täglich 38,7 Prozent aller Fernseh-Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern das Regionalmagazin eingeschaltet.

Mit einem täglichen durchschnittlichen Anteil von 38,7 Prozent aller Fernseh-Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern ist das NDR Nordmagazin 2021 erneut das erfolgreichste Regionalprogramm im NDR Fernsehen. Das sind 5,1 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Bundesweit bleibt das NDR Nordmagazin unter den Regionalmagazinen auf Platz 2 hinter "buten und binnen" von Radio Bremen. Der Marktanteil für diese Sendung liegt im Bundesland Bremen bei 40,8 Prozent.

Großes Interesse an den Regionalmagazinen des NDR

Insgesamt verzeichnete das Interesse an der Regionalberichterstattung im NDR Fernsehen einen deutlichen Zuwachs. Die Ländermagazine um 19.30 Uhr hatten 2021 so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie, seit entsprechende Quoten gemessen werden. 1,409 Millionen schalteten im Norden im Schnitt täglich die halbstündigen Sendungen ein. Das waren 46.000 mehr als im vergangenen Jahr. Auch der Marktanteil stieg noch einmal. Er lag 2021 für alle Fernseh-Regionalmagazine um 19.30 Uhr bei 29,0 Prozent, das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

"Unglaublich herausforderndes Jahr"

"Es war ein unglaublich herausforderndes Jahr für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch für uns", sagte die Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern, Gordana Patett. "Wir bedanken uns bei den Zuschauerinnen und Zuschauern des NDR Nordmagazins, die uns täglich um 19.30 Uhr im Fernsehen einschalten, aber auch bei denen, die uns online schauen oder über die App nutzen." Die Chefredakteurin bedankte sich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, "die mit enorm hohem Einsatz und ganz viel Kreativität und Herzblut das Nordmagazin gestaltet haben".

Marktanteil als Maßstab

Die Ländermagazine laufen von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen. Um die Regionalprogramme miteinander zu vergleichen, wird der Marktanteil zugrunde gelegt. Die Zuschauerzahl hängt von der Bevölkerungszahl in den einzelnen Bundesländern ab. Da diese unterschiedlich ist, kann sie keine gemeinsame Basis für einen Vergleich bilden. Der Marktanteil sagt aus, wie viel Prozent der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt linear fernsehen, sich für welches Programm entschieden haben.

