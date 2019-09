Stand: 12.09.2019 05:26 Uhr

Mühlengeez: Agrarmesse MeLa öffnet die Pforten

In Mühlengeez bei Güstrow (Landkreis Rostock) beginnt am Vormittag die 29. MeLa. Sie ist die größte Fachausstellung für Landwirtschaft in Norddeutschland. Mehr als 1.000 Aussteller aus dem In- und Ausland haben sich angemeldet. Erstmals sind in diesem Jahr auch Vertreter aus Nepal, Belgien und Litauen mit dabei.

Ernährung à la "Schmeck die Natur"

In Halle 1 präsentieren sich einheimische Unternehmen aus dem Ernährungsbereich. Das Motto lautet "Schmeck die Natur". Handgefertigte Gewürze werden angeboten, vor den Augen der Besucher wird regional gekocht - auch mit Bio-Edelpilzen aus Markgrafenheide oder Fleisch vom Mecklenburger Heiderind. Zudem gibt es zahlreiche Fachforen.

MeLa: Höhepunkte und Neuheiten Nordmagazin - 22.08.2019 19:30 Uhr Im Agroneum in Alt Schwerin wurde das diesjährige Programm der MeLa vorgestellt. Die größte Landwirtschaftsausstellung im Norden beginnt am 12. September.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bauernpräsident: Landwirte tun bereits viel für Umweltschutz

Bauernpräsident Detlef Kurreck kritisierte das neue Aktionsprogramm des Bundes, um Insekten besser zu schützen. Das Bundeskabinett hatte in der vergangenen Woche Regelungen beschlossen, die mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft durchsetzen sollen. Dies missachte, was Landwirte bereits leisteten, so Kurreck. Deswegen seien die vielen Fachforen und offenen Gesprächsrunden auf der MeLa wichtig. Weitere Themen der MeLa sind faire Fleischpreise, die neue Düngeverordnung oder Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels.

Rheinisch-Deutsches Kaltblut ist MeLa-Tier 2019

Als Publikumsmagnet gelten die vielen Tierschauen. Höhepunkt am Sonntag, dem letzten Messetag, ist die erste offene Stutenschau mit dem Rheinisch-Deutschen Kaltblut - dem MeLa-Tier in diesem Jahr. Es ist vom Aussterben bedroht. Die Pferde wurden einst in der Forst oder Landwirtschaft eingesetzt, später aber durch den technischen Fortschritt verdrängt. Im Nordosten gibt es nur noch wenige Zuchttiere. Einige von ihnen werden in der Pferdehalle gezeigt.

Vom Kaninchen bis zum Melkroboter

Im Kleintierzelt präsentieren Züchter ihre Kaninchen, Schafe und ihr Geflügel. Zudem werden technische Neuentwicklungen präsentiert - beispielsweise moderne Melkroboter. Auszubildende stellen grüne Berufe vor. Auch freie Lehrstellen werden angeboten. Als Publikumsmagnet gilt auch die Kinder-MeLa. Viele Grundschulklassen haben sich laut Veranstalter bereits angemeldet. Sie erfahren beispielsweise wie eine Sau ihre Ferkel großzieht und was Schafe mit der Deichpflege zu tun haben. Die Veranstalter rechnen an den vier Ausstellungstagen vom 12. bis 15. September wieder mit mehr als 70.000 Besuchern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.09.2019 | 07:00 Uhr