Stand: 21.02.2023 05:35 Uhr Proteste in MV: Versammlungen gegen Corona-Politik und Ukraine-Krieg

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag bei insgesamt 19 Versammlungen knapp 1.400 Personen unter anderem gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen - so die Polizei. Die größte der Demonstrationen fand demnach mit etwa 210 Teilnehmern in Rostock statt. Hier kam es laut der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einem Gegendemonstranten. Beide wurden leicht verletzt. Die übrigen Veranstaltungen - unter anderem in Neubrandenburg, Schwerin, Greifswald, Wismar und Stralsund - seien ohne nennenswerte Störungen verlaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2023 | 06:00 Uhr