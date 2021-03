Stand: 28.03.2021 11:59 Uhr Moltenow: Vogelgrippe im Putenmastbetrieb ausgebrochen

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Putenmastbetrieb in Moltenow (Landkreis Rostock) müssen alle 31.000 Tiere getötet werden. Das teilte der Landkreis Rostock am Sonntag mit. Der Betrieb wurde gesperrt, für den Umkreis wurden ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Vor vier Wochen mussten wegen der Geflügelpest in Blankensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) 41.000 Hennen getötet werden. Die Tierkrankheit ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich. | 28.03.2021 11:55