Michael Sack neuer CDU-Landesvorsitzender in MV

Michael Sack ist vom Landesparteitag der Nordost-CDU erwartungsgemäß zum neuen Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Der 46-jährige Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald wurde in Güstrow (Landkreis Rostock) mit 94,8 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. 146 von 154 gültigen Stimmen entfielen auf ihn. Es gab keinen Gegenkandidaten. "Wir wollen die stärkste Partei werden, die stärkste Fraktion stellen im Landtag und natürlich in die Staatskanzlei. Ich will, dass Frau Schwesig im nächsten Jahr die Koffer packt", gab Sack als Marschroute aus. Dabei wolle er an der Spitze stehen, bekannte er: "Ich möchte euer Spitzenkandidat werden und ich möchte Ministerpräsident dieses Landes werden." Für den Stellvertreterposten kandidierte lediglich die Stralsunder Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden. Auf sie entfielen rund 76 Prozent der Stimmen.

Kritik an Bildungspolitik

Sack rief seine Partei zu Einigkeit und Geschlossenheit auf. "Erfolgreich kann man nur durch eine Teamleistung sein. Eine solche Teamleistung brauchen wir auch im Superwahljahr 2021." Inhaltlich hob er den Kampf gegen das Coronavirus als eine zentrale Aufgabe hervor. In diesem Zusammenhang kritisierte Sack die Arbeit des Bildungsministeriums. Dies zeige etwa das Hickhack bei den Schulöffnungen.

Sack will Schluss machen mit "Funkloch und Schlagloch"

Auch im Bereich der Infrastruktur sieht Sack Handlungsbedarf. "Funkloch und Schlagloch als Erfolgsduo - das müssen wir endlich beenden. Unser Land kann mehr." Als weitere Schwerpunktthemen umriss Sack die Stärkung des ländlichen Raums und die innere Sicherheit. "Wir stehen hinter unserer Polizei. Wer uns schützt, hat unseren Schutz und Respekt verdient", so Sack.

Kokert zog sich überraschend zurück

Die Wahl Sacks beendet den langen Findungsprozess, um einen neuen Landeschef. Der hatte zu Jahresbeginn mit dem überraschenden Rückzug des Hoffnungsträgers Vincent Kokert von den beiden Chefposten in Fraktion und Partei begonnen. Die CDU hatte alles auf den Neustrelitzer ausgerichtet, auch den bevorstehenden Landtagswahlkampf. Plötzlich schien sie kopflos. Der anschließende Machtkampf zwischen den beiden Bewerbern für den Landesvorsitz - Justizministerin Katy Hoffmeister und der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor - war schnell entschieden. Hoffmeister verzichtete wegen offensichtlicher Chancenlosigkeit, und Amthor war der strahlende Gewinner.

Amthor stolperte über Lobby-Affäre

Doch nur kurze Zeit danach gerieten der Bewerber und seine Partei in den Strudel einer unschönen Lobby-Affäre um die US-Firma "Augustus Intelligence". Amthors Glaubwürdigkeit und die der CDU waren in Frage gestellt. Der 27-Jährige zog seine Kandidatur zurück, sagte, er wolle keine Belastung für die Partei werden und machte damit den Weg für den fast 20 Jahre älteren Michael Sack frei.

