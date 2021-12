Mehrere Tausend Menschen in MV demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen Stand: 27.12.2021 20:22 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Proteste fanden in verschiedenen Städten des Landes statt.

Bei den landesweiten Protesten haben nach ersten Schätzungen etwa 11.000 Menschen gegen eine mögliche Impfpflicht und andere Corona-Maßnahmen demonstriert. Vergangene Woche waren in Mecklenburg-Vorpommern rund 17.000 Demonstrierende auf die Straße gegangen.

Größte Demonstration in Rostock

In der Hansestadt Rostock gab es landesweit die größte Demonstration. Nach Angaben der Polizei protestierten rund 6.500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung. Ihre Strecke verlief durch die Innenstadt und am Stadthafen. Dabei hielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut NDR Reportern nicht an die im Vorfeld festgelegte Route. Die Gruppe der Demonstrierenden teilte sich nach Beginn der Veranstaltung auf.

Die Stimmung sei unter vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgeheizt gewesen, so ein NDR Reporter. Außerdem sei es mehrfach zu Böllerwürfen gekommen. Die Polizei war mit rund 400 Einsatzkräften vor Ort. Es wurden außerdem mehrere Wasserwerfer gesehen.

Landesweite Demonstrationen

Weitere Proteste fanden unter anderem in der Landeshauptstadt Schwerin statt. Dort gingen laut der Polizei etwa 2.800 Menschen auf die Straßen. Sie bewegten sich unter anderem über den Innenstadtring. Deswegen kam es teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen. Im Gegensatz zu anderen Städten wurde vom Schweriner Gesundheitsamt keine Maskenpflicht angeordnet. Es gab nur eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

In Neubrandenburg gingen etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Marktplatz in die Südstadt. In Waren an der Müritz hatten sich 400 Menschen versammelt. Darüber hinaus demonstrierten in Neustrelitz rund 300, in Malchow etwa 150 und in Röbel an der Müritz 300 Personen gegen die Corona-Maßnahmen.

