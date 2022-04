Stand: 12.04.2022 06:40 Uhr Mehrere hundert protestieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag wieder mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. In Neubrandenburg kamen beispielsweise etwa 700 Menschen zu den Protesten, in Rostock rund 570, in Greifswald 150. Hier und in anderen Orten blieb es friedlich und ohne Zwischenfälle. In Schwerin, wo etwa 440 Menschen demonstrierten, kam es, wie die Polizei mitteilt, zum Zeigen des "Hitlergrußes" durch einen Versammlungsteilnehmer. | 12.04.2022 06:40