Mehrere Brände in MV: Ein Verletzter, 200.000 Euro Schaden Stand: 07.02.2023 05:55 Uhr In Stralsund, Güstrow und Kröpelin mussten die Feuerwehren in der Nacht zu Bränden ausrücken. Dabei wurde in Güstrow ein Mieter verletzt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von 200.000 Euro.

Gegen 20.30 Uhr ereignete sich das erste Feuer in einer Wohnung in der Jakob-Kaiser-Straße in Stralsund. Wie die Polizei mitteilte, stand dort eine Couch in Flammen. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell löschen.

Güstrow: Mann verletzt sich bei Hausbrand

Kurz vor Mitternacht hat eine unbeaufsichtigte Kerze einen Wohnungsbrand in Güstrow ausgelöst. Laut Polizei ereignete sich dieser in der Gliner Straße. Beim Versuch das Feuer zu löschen, zog sich der Mieter Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung zu. Für zwei Katzen in der Wohnung kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude. Die 12 Mieter des gesamten Hauses kamen laut Polizei bei Verwandten unter. Drei Wohnungen sind durch den Löschwassereinsatz derzeit nicht bewohnbar.

Gegen ein Uhr brannte in Kröpelin (Landkreis Rostock) ein leerer LKW vollständig aus. Die Ursache ist unklar. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

