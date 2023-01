Medizintechniker Eppendorf baut Werk in Wismar Stand: 26.01.2023 15:00 Uhr Ab Mai soll in der ehemaligen Kabinen-Fabrik der MV-Werften in Wismar medizinisches Zubehör produziert werden. Die Firma Eppendorf baut derzeit die Produktion auf.

Die Medizintechnik-Firma Eppendorf will ab Mai in Wismar Zubehör für medizinische Pipetten herstellen. In der ehemaligen Kabinen-Fabrik der MV-Werften sollen dann bis zu einer Milliarde davon im Jahr produziert werden. Momentan werden in den Hallen Reinräume aufgebaut, in denen es absolut steril ist.

Start verzögert sich

Eigentlich sollte das neue Werk schon längst laufen. Lieferprobleme haben den Start jedoch verzögert. 25 Mitarbeiter hat das Unternehmen von den ehemaligen MV-Werften bisher übernommen. Sie werden gerade im Oldenburger Eppendorf-Werk ausgebildet. In Wismar soll eine Kopie des Werks in Schleswig-Holstein entstehen.

In dem vor 50 Jahren gebauten Betrieb arbeiten über 600 Mitarbeiter. Wie viele es in Wismar werden, kann die Geschäftsführung noch nicht einschätzen. Das hänge von der Entwicklung des Marktes ab, heißt es.

