MeLa: Landesbauerntag und Landesmeisterschaft der Waldarbeiter Stand: 17.09.2021 05:57 Uhr Beim Landesbauerntag auf der MeLa geht es um die Zukunft der Tierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bauernverband hatte beklagt, dass Tierhalter zwischen Forderung nach mehr Tierwohl und der Baugesetzgebung für Ställe zerrieben würden.

Vor allem niedrige Milch- und Schweinefleischpreise machen den Bauen zu schaffen - neben den zunehmenden Umweltauflagen. Zur Sprache kommen sollen deshalb sowohl neue Nutztierstrategien als auch die Erhöhung der Fleischpreise. Angedacht ist eine Tierwohlabgabe von bis zu 40 Cent je Kilogramm. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat ein Zehn-Punkte-Zukunftsprogramm für die Branche angekündigt. Die steigenden Umwelt- und Tierschutzauflagen verteuern laut Landesbauernverband im Vergleich zu Vorgaben in anderen Ländern die Haltung von Schweinen, Rindern, Schafen und anderen Tieren in Mecklenburg-Vorpommern.

Waldarbeiter messen sich mit der Kettensäge

Auf der Landestierschau am Nachmittag werden die besten Buren-Ziegen prämiert. Die Tiere sind in diesem Jahr Tier des Jahres auf der Ausstellung. Die Buren-Ziege stammt ursprünglich aus Südafrika und ist seit rund 40 Jahren in Deutschland heimisch. Sieben Züchter halten die Rasse in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kinder-MeLa, der Auftakt der Landesmeisterschaft der Waldarbeiter und das Springturnier "Pferd & Hund Mühlengeez" runden den zweiten Tag der Messe ab.

3G-Regel gilt in Mühlengeez: Zeitgleich bis zu 15.000 Besucher erlaubt

Eintrittskarten sollten vorab online gekauft werden. Corona-bedingt dürfen nur Getestete, Genesene und Geimpfte auf das Messegelände, zeitgleich bis zu 15.000 Menschen. Die Ausstellungsfläche wird rund 174.000 Quadratmeter umfassen. Zur letzten MeLa kamen 2019 rund 71.000 Besucher auf das Schaugelände.

